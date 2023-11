Traffico Roma del 24-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiusura in corso nella galleria Giovanni XXIII direzione di via del Foro Italico per un intervento sul impianto di illuminazione all’interno del tunnelcongestionato intanto sul tratto Urbano della A24 dallo svincolo per via Fiorentini alla tangenziale est e possibili rallentamenti invece su viale dello Scalo San Lorenzo per un incidente avvenuto all’altezza di Largo Settimio Passamonti in via Tiburtina Valeria è stata infine riaperta la rampa per viale Palmiro Togliatti ancora da segnalare in via Molise questa mattina alla manifestazione davanti alla Ministero delle imprese con possibili effetti sulla circolazione nelle strade vicine In collaborazione con Luce Verde infomobilità