Traffico Roma del 24-11-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Luceverdetrovati all’ascolto proseguo nei disagi per lavori e riduzione di carreggiata all’altezza di Settebagni nei due sensi di marcia con ripercussioni di coda al momento sulla via Salaria verso raccordo anulare sullo stesso raccordo coda in interna tra Nomentana e Tiburtina la polizia locale Ci segnala alla riapertura su via Tiburtina dello svincolo di immissione per viale Palmiro Togliatti Minati lavori riaperta anche via del Teatro Marcello precedentemente chiusa chiusa invece il temporaneamente per un guasto all’impianto elettrico la galleria Giovanni XXIII in direzione di via del Foro Italicosulla Tangenziale Est in coda da Salaria verso la galleria Giovanni XXIII prudenza per un incidenterallentato su viale dello Scalo di San Lorenzo all’altezza di Largo Settimio Passamonti ancora code a tratti sulla ...