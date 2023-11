Traffico Roma del 24-11-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Ardeatina trafficata anche la carreggiata esterna tra Salaria e Cassia bis intenso ilsul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est code sulla tangenziale Tra il bivio per la 24 e la via Salaria verso lo stadio Olimpico temporaneamente chiusa la galleria Giovanni XXIII in direzione di via del Foro Italico per un intervento sugli Illuminati in galleria proseguono i lavori sulla via Salaria all’altezza di Settebagniin coda sia sulla diramazionenord che è sulla Salaria in direzione diin programma per le 10 una manifestazione in via Molise termine previsto per le 13 maggiori ...