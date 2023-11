Traffico Roma del 24-11-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto lavori e riduzione di carreggiata l’altezza di Settebagni nei due sensi di marcia ripercussioni di code al momento sulla Salaria lungo la diramazione dino Verso il raccordo anulare code che proseguono sullo stesso raccordo in esterna fino all’uscita per la Cassia bis in interno auto in fila tra casini ne abbiae code sul tratto Urbano dellaL’Aquila verso la tangenziale è a partire da Portonaccioche prosegue sulla stessa tangenziale in coda dal bivio con la 24 verso la galleria Giovanni XXIII in direzione di San Giovanni fino a viale Castrense trafficato il viadotto della Magliana a tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio ricordiamo che per lavori resta chiuso su via Tiburtina lo svincolo di missione per viale Palmiro ...