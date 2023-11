Torna la Serie A | la domenica delle ultime spiagge

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 novembre 2023)il campionato, con addosso i segni di una pausa che ha regalato all'Italia un posto nell'Europeo ma ha lasciato anche acciacchi e polemiche in eredità. L'infortunio di Okafor che priva il già stremato Pioli dell'alternativa allo squalificato Giroud è la spiegazione plastica del motivo per cui le nazionali sono sempre meno digerite dai club: problema muscolare emerso alla terza partita in 6 giorni, tutte da titolare e con la qualificazione già conquistata. Quando si discute del disamore (anche dei tifosi) sarebbe utile tenere a mente quanto accaduto tra Berna e Milanello oltre che in altre decine di squadre sparse in giro per l'Europa. La giornata del ritorno in campo è una di quelle destinate a lasciare il segno e basta dare un'occhiata al calendario per accorgersene. C'è il Derby d'Italiato, almeno per qualche settimana, a essere sfida ...