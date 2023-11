Tiro a segno | Finali Coppa del Mondo | Spinelli si ferma all’undicesimo posto nella pistola automatica 25 m

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Termina alle qualificazioni il cammino di Massimo Spinelledelladel2023 di, rassegna quest’anno in scena a Doha, in Qatar. L’azzurro infatti, impegnato25 metri maschile, si è dovuto accontentare dell’undicesima piazza finale, finendo così fuori dalla rosa deisti dopo aver ottenuto un punteggio totale di 577. A vincere è stato il tedesco Peter Florian che, con 35 colpi totali, si è imsul cinese Yuehong Li (33), mentre l’indiano Anish Anish ha raccolto la terza piazza con 27.gara femminile trionfo totale per la cinese Sixuan Feng (37) abile ad avere la meglio sulla teutonica Doreen Vennekamp (31) e ...