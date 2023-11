Tina Turner ed Eros Ramazzotti | le curiosità sulla loro collaborazione

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sono tante lerelative alla stranatraed. La regina della black music e il cantautore romano duettarono nel 1997, in una nuova versione inglese del brano del 1993 Cose della vita (Can’t Stop Thinking of You), costruendo negli anni anche un bel rapporto di stima reciproca. Tanto che lainfatti, partecipò anche al matrimonio dicon Michelle Hunziker, nel 1998. Era come detto il 1997 e laaveva da poco concluso il Wildest Dreams Tour. Una serie di concerti in tutto il mondo lanciati sull’onda del grande successo di GoldenEye, brano della colonna sonora di 007 firmato da Bono e The Edge degli U2. La cantante annunciò a sorpresa la partnership con ...