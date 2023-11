Tim Allen e Tom Hanks contattati dalla Disney | Toy story 5 si farà

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 24 novembre 2023) La voce di Buzz si lascia sfuggire che laabbia contattato lui e Tom. Toy5 siveramente? Durante un’ospitata Timè tornato a parlare di Toy, rivelando di essere stato contattatoper tornare a prestare la voce a Buzz. Inoltre aggiunge che anche Tomha ricevuto la chiamata per il suo Woody. L’attore ha spiegato che uno dei creatori originali ha preparato la sceneggiatura, ma non si è sbilanciato, perciò non ha specificato chi. Ha raccontato che Bob Iger, capo della, ha spiegato a lui e a Tomche Toy5 si, infatti, è in sviluppo e quindi è probabile che il progetto vada in porto visto che ...