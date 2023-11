Tiffany Haddish arrestata per presunta guida in stato di ebbrezza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023)è statavenerdì mattina presto con l’accusa diindi, secondo il dipartimento di polizia di Beverly Hills. La polizia è stata chiamata alle 5:45 PST di venerdì mattina e lei è statapoco dopo. Lei rimane in custodia venerdì mattina, ora locale, ha detto alla CNN un funzionario dell’informazione pubblica. Secondo TMZ , lanon è stata coinvolta in un incidente ma sarebbe stata trovata addormentata nel suo veicolo parcheggiato con l’auto in movimento. La CNN ha contattato i rappresentanti diper un commento. Secondo quanto riferito,si era esibita al The Laugh Factory di West Hollywood giovedì sera per la 43esima festa annuale gratuita ...