Ti ricordi… Daniel Bertoni | veloce e felpato | quella beffa gli negò il sogno scudetto

(Di venerdì 24 novembre 2023) Per Trapattoni la sfida con De Sisti è “come quando ci menavamo in campo”, e Galeazzi che raccoglie quelle dichiarazioni scanzonate del Trap entra nelle case assai più di un “reel” qualsiasi: è il 1983. C’è il Trap, c’è Picchio, c’è Galeazzi e c’è pure l’autogol di Renzo Contratto, che nega ala possibilità di essere eroe di giornata, esattamente 40 anni fa. Un Fiorentina – Juve e ancora una: stavolta l’autogol di Contratto, due anni prima uno zero a zero e il testa a testa nelle ultime giornate, con la Juve che all’ultima si cuce addosso unoa lungo sognato dae da Firenze. Nato a Bahia Blanca, tra Patagonia e Pampas, figlio di un lattaio: deve andare, e corre, corre fortissimo fino ad arrivare a Quilmes, verso il Rio ...