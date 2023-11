The Voice Kids 2023 cambia la finale | niente televoto | chi elegge vincitore

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 24 novembre 2023) L'attesa è finita. Thestasera, venerdì 24 novembre, in prima serata su Rai1 debutta con la seconda edizione dopo il successo della prima. Antonella Clerici è pronta per il debutto e ci saranno tantissime novità alcune già note altre no. Innanzitutto vi sono deimenti tra i coach. Accanto ai veterani Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e Clementino, arriva la new entry Arisa al posto dei Ricchi e Poveri.menti, che arriveranno anche nelle manche di gioco e soprattutto nell'ultima puntata quando verrà decretato il. Il grandi Theandrà in onda venerdì 22 dicembre ma ilnon sarà proclamato dagli spettatori da casa con il ...