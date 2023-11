“Teste di ca**o m****i“ | Rosy Chin a rischio squalifica? Il pubblico del Grande Fratello insorge sui social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ad inizio settembre la produzione e i concorrenti delavevano ricevuto precise indicazioni dai vertici Mediaset: meno parolacce, no blasfemie, insulti e tutto ciò che ovviamente non può essere tollerato in un reality show in onda su Canale5. E va detto: opinionista, conduttore e concorrenti in queste ultime settimane sono riusciti a far fede alla parola data. Almeno finora. Sì, perché, la cuoca influencer, nelle ultime ore si è lasciata andare ad un’uscita del tutto fuori luogo e profondamente offensiva. La concorrente giapponese ha utilizzato il termine “mongoloide” seguito da una serie di epiteti e insulti discriminatori non tollerabili. “Con loro mi permetto di dire che sono delle cafonedimon***i? Io ho il modo!”, è sbottata ...