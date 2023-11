Test | quanto sei coraggiosa?

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 novembre 2023) Per vivere, e farlo per davvero, ci vuole coraggio. Ce ne vuole quando dobbiamo uscire dalla nostra comfort zone, quando dobbiamo prendere una decisione che, nel bene o nel male, cambierà tutto ciò che conosciamo. Abbiamo bisogno del coraggio per affidarci e fidarci dell’istinto e anche per seguire il cuore. Non sempre, però, quella scelta di rischiare tutto, indipendentemente dalla causa, si rivela vincente. Ce lo insegnano le nostre esperienze e tutti quei sensi di colpa che fanno capolino quando ripensiamo ai nostri errori e a tutte quelle scelte che, seguendo laa, forse non avremmo fatto. È bene precisare però, che non esistono scelte giuste o sbagliate, non quando sono il cuore e l’istinto a guidarci. Quello che possiamo dirti, però, è che nella vita c’è davvero bisogno di coraggio per prendere ogni decisione. E tu,sei ...