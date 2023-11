Test ematico a ridosso del match con Norrie | Djokovic furioso | “Non mi era mai capitato in 20 anni”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Unantidoping effettuato poco prima della partita contro Cameronha fatto infuriare Novak, impegnato con la sua Serbia a Malaga per la Coppa Davis. Un episodio che non è piaciuto per niente al numero 1 al mondo, intervenuto duramente in conferenza stampa: “Ho dovuto sottopormi ad unantidoping a meno di due ore prima della partita contro. Non è nemmeno stato un controllo antidoping completo, ma solo un prelievo di sangue – dice il 24 volte vincitore dello slam – In 20di carriera non mi era maiprima. Ho ricevuto una notifica un’ora e mezza prima della partita. Quando ho parlato con il rappresentante dell’agenzia antidoping, mi hanno detto che il motivo era che sarebbe stato molto tardi dopo la ...