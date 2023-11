Terribile schianto per Balotelli | ecco in che condizioni scende dall' auto | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Un'altra “balotellata”, stavoltae conseguenze molto grosse. Marioè stato protagonista giovedì sera di un incidente stradale a Brescia, che poteva portargli conseguenze molto gravi. L'attaccante dell'Adana Demirspor, in Italia per guarire da un infortunio, è uscito di strada e ha distrutto la sua, un'Audi nera, in via Orzinuovi, uscendo fortunatamente illeso, ma barcollando,'abitacolo. Il fatto, riporta Il Giornale di Brescia, è accaduto attorno alle 20.30. Tutti gli airbag dell'disono scoppiati e SuperMario ha dovuto per questo farsi medicare. La Polizia Locale ha provato a sottoporlo all'alcoltest, ma il giocatore si è rifiutato dopo essere risultato positivo al pre-test alcolemico., niente alcoltest: ritirata la ...