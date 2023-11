(Di venerdì 24 novembre 2023) Giovedì 23 novembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di '' : tra gli ospiti della trasmissione Teoche si è esibito in uno dei suoi cavalli di battaglia con un'...

Tra i comici presenti stasera Maurizio Lastrico - Leonardo Manera e Teo Teocoli come ospite speciale

Teo Teocoli torna a "Zelig" nei panni di Adriano Celentano: il suo duetto con Vanessa Incontrada

Giovedì 23 novembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di 'Zelig' : tra gli ospiti della trasmissioneche si è esibito in uno dei suoi cavalli di battaglia con un'imitazione di Adriano Celentano . Il comico, ha duettato con Vanessa Incontrada sul palco dello show comico di Canale 5 ...

Teo Teocoli - Piacenza - 19 Aprile 2024 - Acquista i biglietti su ... Ventidieci

Teo Teocoli torna a "Zelig" nei panni di Adriano Celentano: il suo duetto con Vanessa Incontrada TGCOM

Zelig 2023 replica prima puntata in streaming e in tv, dove vederla

Zelig 2023 replica prima puntata in streaming e in tv. Replica 1 puntata di Zelig 2023, dove vederla in streaming e su Mediaset Extra ...

Avatar e discorsi con l’intelligenza artificiale. Quando i politici si giocano la carta «virtuale»

Dal video del forzista Russo alle risposte di un clone di Conte: moda o arma a doppio taglio La truce malignità altrui è nel destino di tutti coloro che vogliono cambiare il corso delle cose. E così, ...