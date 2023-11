Tennis | Sky si prende il tennis sino al 2028 | oltre 80 tornei all’anno tra Atp e Wta

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sky ha siglato un nuovo accordo quinquennale, dal 2024 al, che consente la trasmissione di80ogni anno tra Atp e Wta, con più di 4.000 partite di. Gli appassionati potranno così vedere iltutto l’anno su Sky (anche in streaming su Now), che si è aggiudicata i diritti nel Regno Unito e Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein. Dal 2024, e per tutto l’anno, Sky Sport sarà sempre di più la casa del, dove poter vivere le più belle sfide live dai sei continenti. Grazie al canale dedicato Sky Sportal 203 (anche in streaming su Now), Sky garantirà una copertura di altissimo livello, editoriale e tecnologico, con il racconto ...