Tennis | la Serbia tra gli azzurri e la finale di Coppa Davis | ecco i 4 compagni di Djokovic

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - C'è un ostacolo particolarmente impegnativo tra l'Italia e la sua primadida 25 anni a questa parte: è ladel numero uno del mondo Novak, la grande favorita della manifestazione e unica squadra che ai quarti dinon ha avuto bisogno del doppio per passare il turno. Ovviamente la squadra è trascinata dal 36enne di Belgrado, l'uomo dei record, di Slam e di settimane da numero uno, ormai ben 400. Il curriculum diè infinto: 24 titoli dello Slam, tra cui 10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 Us Open e 3 Roland Garros, il serbo vanta anche 40 successi nei tornei Masters 1000, 7 trionfi alle Atp Finals, 1e 98 tornei in totale. Ad accompagnarlo a Malaga ...