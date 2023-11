Tennis | Jannik Sinner n 2 nel ranking ELO alle spalle di Djokovic | di cosa si tratta e come funziona

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Un sistema di valutazione diverso. Ilmondiale è rappresentato dai riscontri delle classifiche ATP e WTA, che si basa sul meccanismo dell’accumulo di punti e delle scadenze legate all’annata precedente, tenendo presente del percorso affrontato. Altre analisi ci possono essere ed è quanto fatto da Jeff Sackmann che per Wall Street Journal, sull’Economist, per ESPN e suAbstract, il suo sito, ha fornito un modo diverso per classificare iti. Stiamo parlando delELO. Disi? Ci si riferisce a un modo diverso di valutare i giocatori. Grazie a questo algoritmo, vengono stimate le qualità dell’atleta sulla base del rivale affrontato e battuto e non quindi dal turno raggiunto in un determinato torneo. Una caratteristica che segna la principale differenza ...