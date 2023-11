Tennis | Fognini in semifinale contro Ramos-Vinolas al Challenger di Valencia

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Fabiosi qualifica per le semifinali della Copa Faulcombridge, torneo Atpin corso sulla terra di(118mila euro di montepremi). Ilta ligure, testa di serie numero 8, si è imposto nei quarti sul qualificato francese Pierre-Hugues Herbert per 6-4 7-5. Per un posto in finale l’azzurro sfiderà domani lo spagnolo Albert, terza forza del seeding. Nell’altrase la vedranno il primo favorito del torneo, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, e il qualificato kazako Denis Yevseyev. SportFace.