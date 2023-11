Tennis | Davis Finals Djokovic Sinner in grande forma | con Italia dura

(Di venerdì 24 novembre 2023) "Sempre un onore rappresentare la Serbia", dice il numero 1 del mondo MALAGA (SPAGNA) - "E' sempre un onore avere questa maglia con la bandiera della Serbia e rappresentare il mio Paese. Per il nostro sport la Coppaè la competizione con più tradizione e più cultura". Così, ai microfoni di Sup

Sinner - Djokovic finale anticipata Davis: quote e pronostico di Italia - Serbia

... Sinner parte sfavorito ma nel, come si sa, di certo e sicuro non c'è niente. Italia - Serbia si affronteranno sabato 25 novembre alle ore 12. COMPARAZIONE QUOTE:, ITALIA - SERBIA SEGNO ...

Sport in tv oggi (24 novembre), dal calcio alla Coppa Davis: orari e programma completo ilmessaggero.it

Arbitro sloveno sospeso 10 anni per scommesse

L'ITIA, organo a tutela dell'integrità nel mondo del tennis, ha sospeso un giudice di sedia per dieci anni per scommesse illecite e manipolazione dei risultati ...

Djokovic steps closer to one of 2023 goals

Novak Djokovic steered Serbia into the Davis Cup semi-finals as he beat Cameron Norrie 6-4, 6-4 to secure a 2-0 triumph over Great Britain on Thursday, setting up a mouth-watering clash with Italy's ...