Telefonata-gate | Meloni trova un posto al consigliere Talò | andrà alla Difesa | in attesa della presidenza dell’Ispi

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 novembre 2023) Non ha fatto in tempo a chiudere gli scatoloni che già dovrà risistemare i suoi effetti personali in un nuovo ufficio. È la fortunata parabola di Francesco, ildiplomatico di Giorgiache si è dimesso da Palazzo Chigi il 3 novembre e, a breve, prenderà servizio al ministerodi Guido Crosetto. Nessuno strascico, dunque, per lo scherzo telefonico dei due comici russi dello scorso settembre, quando l’ufficio dinon si rese contoburla, passò lapremier e, conseguentemente, ci fu la divulgazione di contenuti delicati di politica estera. Il Foglio ricorda che fu la stessa presidente del Consiglio ad ammettere che la «vicenda è stata gestita con leggerezza e ha ...