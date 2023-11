Tegola Lindstrom | non sarà a disposizione per la trasferta di Bergamo

Tegola Lindstrom - solo 100 minuti in campo : rifiutò il Liverpool per il Napoli

Napoli - tegola Lindstrom : Mazzarri in emergenza a centrocampo

Tegola Lindstrom, dubbio Locatelli, assenza Almqvist: - 2 alla ripresa del campionato

Il nuovo tecnico del Napoli perdeper infortunio. Il giocatore danese si era infortunato qualche giorno fa con la Nazionale ed ora non sarà a disposizione del neo allenatore. A comunicare ...

Tegola Lindstrom, dubbio Locatelli, assenza Almqvist: -2 alla ripresa del campionato Adnkronos

Tegola Lindstrom per il Napoli: lesione del muscolo tibiale posteriore sinistro TUTTO mercato WEB

Napoli, tegola Lindstrom: Mazzarri in emergenza a centrocampo

Il Napoli perde il centrocampista Lindstrom per infortunio, out 2 settimane. Mazzarri con il reparto in emergenza verso Atalanta.

Infortunio Lindstrom, Il Mattino: i tempi di recupero e la gara del ritorno in campo

Ultime notizie SSC Napoli - Tornato in azzurro dagli impegni con la sua nazionale, Jesper Lindstrom s'è sottoposto ad esami clinici che ne hanno confermato l'infortunio. Infortunio Lindstrom: tempi di ...