Teatro San Carlo | un videogame da scaricare sul telefonino per avvicinare i giovani alla lirica | ecco Munaciello

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ildi Sanlancia “– The SanTheatre Adventure” il primodedicato al Lirico di Napoli che mira a coinvolgere sempre di più ie ad avvicinarli al mondo dele dell’opera attraverso il gaming. Nato in collaborazione con Stranogene srl, “” è un gioco per smartphone e tablet, sia Apple che Android e potrà essere scaricato gratuitamente a partire da venerdì 24 novembre 2023. Ispirato aidegli anni ’80, “– The SanTheatre Adventure” è suddiviso in quattro “mondi” di 5 livelli ciascuno all’interno dei quali il protagonista di questa avventura, ovvero Faustino, si imbatterà in personaggi realmente legati ...