Tavares | il futuro di Stellantis e l' Economia Circolare

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 novembre 2023) Non solo il nuovo Hub dia Mirafiori, il primo aperto di una serie che non si fermerà a Torino. Il Ceo di, il portoghese Carloha utilizzato la tappa torinese per delineare ilstrategico del Gruppo, partendo proprio da questo Hub tecnologicamente avanzato di 73.000 metri quadrati, nato in una struttura riconvertita, per mettere in atto quell’approccio sostenibile alla produzione e al consumo del quale tanto si è detto. Un approccio a 360 gradi basato sulla strategia delle 4R: Reman (rigenerazione), Repair (riparazione), Reuse (riutilizzo) e Recycle (riciclo). Il business dell’ricopre un ruolo fondamentale nell’obiettivo didi diventare un’azienda a zero emissioni nette di ...