Sul carrello tricolore i conti non tornano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 novembre 2023) . Perché se da un lato la Coldiretti, nella sua ultima indagine con il Censis dal titolo La guerra in tavola, esalta la nuova tendenza – complice il carovita – alla spesa il più possibile Made in Italy, con quasi 9 italiani su 10 (l’87,3%) che puntano su prodotti nazionali, perché li considerano di qualità più alta ma anche per sostenere il lavoro e l’economia del Paese, c’è chi invece dà una lettura diametralmente opposta. Altroconsumo ha rilevato rilevato i prezzi di 125 tipi di prodotto in 15 punti vendita delle catene principali presenti a Milano e Roma: in media solo 24 categorie sono scontate. Mentre dal, sbandierato in pompa magna dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, mancano del tutto alimenti come l’olio di oliva, l’acqua e i cibi freschi. . Coldiretti esalta la tendenza alla spesa il più possibile Made in ...