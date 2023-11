Sudafrica | l’ex campione Oscar Pistorius sarà scarcerato Dieci anni fa uccise la fidanzata

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) –il prossimo 5 gennaio l'exparalimpico, detenuto daper aver ucciso la suaReeva Steenkamp. Lo ha deciso la Commissione per la libertà vigilata. Il Dipartimento dei servizi penitenziari ha spiegato che all'exconcessa la libertà vigilata fino a quando non avrà finito

Il Dipartimento dei servizi penitenziari ha spiegato che all'... Nel 2016'atleta è stato condannato a 13 anni di carcere. ... in. Poi si è difeso affermando di averla scambiata per un ...

