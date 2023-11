Storia diplomatica | Egidio Ortona

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Lunedì 13 Novembre 2023 al Ministero degli Esteri (Farnesina, Roma) è stata dedicata una sala all’ambasciatore(Casale Monferrato, 16 settembre 1910 – Roma, 10 gennaio 1996). Tra i presenti i figli Ludovico (con la moglie Erminia Gentile) Danda e Donatella, poi il vice ministro Mario Giro, l’ex ministro Margherita Boniver, il segretario generale Elisabetta Belloni, gli ambasciatori Salleo e Cavalchini. In una vetrina coi ricordi storici della grande carriera di, figura anche (portata dal figlio) una foto dei “Giardini”, intitolati in piazza Martiri a Casale, poco distante dalla casa natale dell’ambasciatore, che, ricordiamo è sepolto al cimitero urbano di Casale. Tornando alla cerimonia inaugurale, dopo aver sottolineato l’importanza della memoria storica per le ...