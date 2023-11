Stadio Milan | inizio lavori e inaugurazione | Scaroni svela il piano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il presidente delPaolotorna a parlare di: «Il nostro progetto a San Donato prevede l’deitra fine 2024 e2025, con l’per la stagione 2028/2029». Abbandonato quindi definitivamente l’ipotesi San Siro bis. Iltra non molte stagioni, probabilmente tra sei anni saluterà quindi definitivamente il “Giuseppe Meazza”. «Ogni tanto mi rammarico di non essere mai riuscito a convincere il sindaco Giuseppe Sala a dire alla popolazione che vuole dotare la città dio del più belloal mondo senza tirar fuori un euro, facendo pagare noi e l’Inter – ha aggiuntoospite al Lombardia World Summit 2023 -. Non dimentichiamoci che San Siro è ...

Milan - Scaroni : 'Stadio a San Donato pronto nel 2028 - mi rammarico per non aver convinto Sala su San Siro'

Milan, Scaroni: 'Stadio a San Donato pronto nel 2028, rammarico per non aver convinto Sala su San Siro'

2 Paolo Scaroni fa il punto sul nuovo. Il presidente delha dichiarato al Lombardia World Summit 2023 : 'Il nostro progetto a San Donato prevede l'inizio dei lavori tra fine 2024 e inizio 2025, con l'inaugurazione per la ...

Milan, Il Cittadino svela il progetto per il nuovo stadio: impianto da 72mila posti, attività... Milan News

ACF, I convocati per Milano: out Kayode, c'è Beltran

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Milan. Assente Kayode che proverà dunque a rientrare in Conference, ci sono invece gli argentini tra ...

Genoa, i consigli per i tifosi in viaggio, come arrivare allo stadio

Saranno in buon numero i tifosi che domenica si metteranno in viaggio al seguito del Genoa per la trasferta di Frosinone. La società ciociara ha inviato le indicazioni per raggiungere lo ...