Stacca un dito a morsi al rivale durante una lite

(Di venerdì 24 novembre 2023) AGI - È stato denunciato per lesioni personali gravi un senegalese di 34 anni accusato di aver morso alla mano un gambiano,unaa Cagliari,ndogli la terza falange dell'anulare sinistro. I carabinieri l'hanno individuato, dopo che l'uomo, ufficialmente residente nel Palermitano ma, di fatto, senza fissa dimora nel capoluogo sardo, su era fatto curare al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità per lievi ferite riportateil litigio. I due stranieri si erano affrontati ieri in piazza del Carmine, in centro. Al gambiano ferito, 31 anni, trasportato in ambulanza all'ospedale Brotzu, i medici hanno poi dovuto amputare la falange lesionata.