Spazio | Gen Goretti | “La Difesa può mettersi in gioco | usate le nostre competenze”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 24 novembre 2023) (Adnkronos) – "La– con l’esperienza accumulata nel settore spaziale – puòine dare il proprio contributo, quindile, per ottenere un successo che è quello del Sistema Paese". Ad affermarlo è stato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Gen.Sq Aerea Luca, facendo riferimento al ruolo di catalizzatore delle attività spaziali svolto dall’Arma Azzurra, intervenendo al Forum 2023 "Space & Blue – l'Economia delloe del Mare: interconnessioni Made in Italy", che si è appena concluso nel Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, al ministero delle Imprese e del Made in Italy. All'inizio della corsa allo, ha ricordato, l’Italia è ...