Sparita nel nulla da 4 giorni | paura a Busto Arsizio | che fine ha fatto Kimberly?

(Di venerdì 24 novembre 2023) La aspettavano a casa lunedì sera, maBonvissuto, 20 anni, dop essere uscita alle 16 non è mai rientrata nella sua abitazione di, in via Cellini ai Frati, e non ha più dato notizie. Il telefonino è spento, nonostante la ragazza fosse uscita portando con sé il caricabatterie. La madre, Graziana Tuccio, è disperata e ha lanciato un drammatico appello sui social, dopo aver informato subito Polizia e Carabinieri della sparizione (ancora non si sa se volontaria o no): «Se qualcuno la vede contatti subito le forze dell'ordine. Ogni informazione potrebbe essere preziosa. Aveva una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto Colmar».ha i capelli rossi ed è alta un metro e 55. La Procura, diretta dal Procuratore Carlo Nocerino, e le Forze dell'ordine si sono mosse immediatamente. La ragazza aveva ...