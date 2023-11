(Di venerdì 24 novembre 2023)Dal rigore del Tg1 al ritmo di. La puntata odierna diRai 2 si è chiusa in modo sorprendente:, conduttrice del notiziario delle 13.30, si è cimentata in un’esibizione sulla scia di Olivia Newton John. Prima la chiusura di un finto telegiornale poi lo “spogliarello” per entrare nei panni del personaggio iconico. “Io sono senza parole signori,del Tg1!”, così Fiorello ad esibizione finita. “Io andai ospite al Tg1, alla fine della prima edizione e durante il Tg1 scherzammo facendo due o tre passi di danza. Mi ammaliò subito quando vidi quei movimenti e da allora tutti i giorni io: ‘Pronto?? Ti prego vieni a fare un balletto con noi’ e lei: ‘Io sono una giornalista seria, io non ...

Sonia Sarno si alza dalla postazione del Tg1, si spoglia e diventa Sandy di Grease per Fiorello

In Viva Rai2! la giornalista si esibisce in uno show ispirato al film con John Travolta e Olivia Newton - John. Balla "You're The One That I Want" e "We Go ...

Sonia Sarno: la giornalista del Tg e ballerina di VivaRai2 che ha ... Tendenzediviaggio

Sonia Sarno | DavideMaggio.it DavideMaggio.it

Sonia Sarno

Dal rigore del Tg1 al ritmo di Grease. La puntata odierna di Viva Rai 2 si è chiusa in modo sorprendente: Sonia Sarno, conduttrice del notiziario delle 13.30, si è cimentata in un’esibizione sulla sc ...

Sonia Sarno del Tg1 balla Grease a Viva Rai2

Dal rigore del Tg1 al ritmo di Grease. La puntata odierna di Viva Rai 2 si è chiusa in modo sorprendente: Sonia Sarno, conduttrice del notiziario delle 13.30, si è cimentata in un’esibizione sulla sc ...