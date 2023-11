Sonia Sarno | al TG1 si spoglia e balla Grease | il video assurdo da Viva Rai 2

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 24 novembre 2023) Immaginate di vedere, giornalista Rai, che mentre finisce di condurre il Tg1 si alza dalla sua postazione e inizia are You’re the One That I Want, pezzo iconico di, vestendo i panni della protagonista Sandy. Non è un’allucinazione collettiva, ma quello che è capitato stamattina aRai 2, programma di Fiorello.dal Tg1 arai2 pic.twitter.com/EV4r02S5uz — Il Grande Flagello (@grande flagello) November 24, 2023 Nel, che sta girando in queste ore sul web, si vede infattiseduta in quella che sembrerebbe essere la sua postazione del Tg1, ma che ben presto si rivela il set dello show preparato a tema ...