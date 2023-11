Sondaggi elettorali Euromedia | in crescita il centrodestra

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 24 novembre 2023) Gli italiani sono contro gli scioperi e molto poco sindacalizzati A distanza di 14 mesi dalle elezioni politiche ilrimane largamente maggioritario tra gli italiani e anzi più forte che nel settembre 2022. Questo emerge dagli ultimidi, che mostrano come il primo partito, Fratelli d’Italia, sia riuscito a salire di mezzo punto rispetto all’inizio di novembre ed è ora al 28,5%. Segno più anche per la Lega, che aumenta dello 0,4% ed è all’8,8% e per Noi Moderati, che sale dallo 0,5% allo 0,6%. Solo Forza Italia perde qualcosa, un decimale, e ed è al 7,8%. Le maggiori perdite sono quelle delle forze minori, che arretrano dello 0,5% e sono al 2,7%. I partiti principali di opposizione sono comunque in gran parte in calo. Il Pd scende al 18,9%, era al 19% a inizio mese, ...