Soluzione dei due Stati | ormai una foglia di fico che non porterà la pace a Gaza

(Di venerdì 24 novembre 2023) di Roberto Iannuzzi * Alcuni giorni fa, il Washington Post ha pubblicato un editoriale a firma del presidente Joe Biden, nel quale egli delineava la strada da seguire per porre fine al drammatico conflitto die impedire che esso si ripeta. Come sempre quando scoppiano gravi crisi in Palestina, il presidente ha rispolverato ladei due, affermando che “il popolo palestinese merita un proprio Stato e un futuro senza Hamas”. A tal fine, Biden afferma che la Striscia die la Cisgiordania dovrebbero essere riunite sotto un’unica struttura di governo, un’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) “rivitalizzata”. Porre fine alla catastrofe umanitaria in corso nella Striscia è prioritario, ma è altrettanto imprescindibile prospettare soluzioni realistiche, dopo che per anni il processo di ...