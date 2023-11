SOC | guida alla scelta

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 24 novembre 2023) L'Aquila - Interno, tiered o ibrido? Quando arriva il momento di scegliere il SOC – cioè il Security Operations Centers di un’azienda – occorre valutare molteplici aspetti, visto che si tratta di un presidio essenziale per una protezione completa dalle minaccesicurezza. Ma che cos’è di preciso un SOC? Si tratta di uno staff di esperti centralizzato che si serve di una vasta gamma di risorse al fine di difendersi dalle minacce: con un approccio proattivo, è possibile individuare i punti deboli di un sistema e analizzare in tempo reale le minacce affinché le stesse possano essere contrastate. Il problema è che non di rado i requisiti del SOC vengono trascurati e non risultano allineati con l’organizzazione: ciò è causa di una significativa insoddisfazione dal punto di vista delle prestazioni. Le criticità Visto che esistono modelli di SOC differenti, e che le ...