Smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra 12GB+1TB Cream in offerta su Amazon | risparmi 400 euro

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’di oggi ci permette di acquistare loS23al prezzo di 1.499,00€, con uno sconto del 21% sul prezzo consigliato di 1.899,00€ e uno di 400€. Il prodotto è disponibile a questo indirizzo; esso gode di disponibilità immediata, sarà venduto e spedito da.it ed è idoneo alla spedizione gratuita. Tra le tante offerte della settimana del Black Friday impossibile non segnalarvi il favolosoS23. Siamo di fronte al modello con maggior spazio di archiviazione e con più RAM (rispettivamente 1 TB e 12 GB) ...

Exynos 1380 : Processore Octa-Core Samsung 5nm per Smartphone Galaxy A

Samsung : One UI 6.0 arriverà su 30 smartphone entro il 2023

Novità per Expert RAW - mentre Samsung e OnePlus aggiornano diversi smartphone

Intenso anche per il Samsung Galaxy S22 il Black Friday 2023 di Amazon

Attualmente c'è disponibilità immediata per questoAndroid che viene proposto al prezzo di 519 euro. Situazione interessante anche per ilGalaxy S22, dopo il lancio del Black ...

Tutte le migliori offerte sugli smartphone nel Black Friday di Amazon: Google Pixel, Apple iPhone, Samsung Galaxy e ... Hardware Upgrade

CALA A PICCO il prezzo del Samsung Galaxy S23: effetto Black Friday (-40%) HTML.it

Intenso anche per il Samsung Galaxy S22 il Black Friday 2023 di Amazon

In queste ore su Amazon è presente un prezzo piuttosto vantaggioso per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22 5G, modello dello scorso anno che presenta ancora un comparto tecnico di alto livello, non ...

Smartphone: in Europa cresce solo Honor (a volumi)

Le spedizioni di smartphone in Europa (ovvero i cosiddetti "volumi") sono diminuite dell'11% su base annua nel terzo trimestre del 2023 ...