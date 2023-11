Smart Farming nelle scuole campane | Rai1 racconta il progetto ‘Rescigno Vertical Farm’

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLinea Verde Life fa tappa in Campania, a Roccapiemonte, perre il“RescignoFarm”, un virtuoso esempio di sostenibilità e innovazione finanziato dal MIUR sudel Liceo “Bonaventura Rescigno” capofila di una rete di, enti e associazioni guidate dalla Dirigente Rossella De Luca. Il sistema di coltivazione rivoluzionario è stato progettato e realizzato da Ferriplastic, azienda battipagliese con oltre 20 anni di esperienza sul territorio nazionale e internazionale nel settore dell’agricoltura e dell’irrigazione e leader nella realizzazione di impianti idroponici e aeroponici. La puntata, in onda sabato 25 novembre su Rai 1 a partire dalle ore 12:30, vedrà protagonisti studenti e tutor delche presenteranno un tipo ...

I 5 migliori libri sull'agricoltura verticale in inglese

... Feeding the World in the 21st Century Plant Factory: An Indoor VerticalSystem for Efficient Quality Food Production Instant Insights: Verticalin horticulture: 03Plant ...

Rescigno Vertical Farm: lo smart farming nelle scuole campane ... Battipaglia News

Continental ad Agritechnica 2023: dallo smart farming ai sensori OmniTrattore.it

Farming News - Hectare unveils Trading offering to revolutionise UK Crop Trading

In a groundbreaking move, Hectare , a leading agritech business in the UK, unveils Hectare Trading, the rebranded and enhanced version of their Graindex crop trading platform. Hec ...

Rescigno Vertical Farm: lo smart farming nelle scuole campane arriva su Rai1

Sabato 25 novembre, dalle ore 12.30, Linea Verde Life accenderà i riflettori sul progetto "Rescigno Vertical Farm" dell’azienda battipagliese Ferriplastic.