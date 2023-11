Siti-specchio per RT e Sputnik Le vie della disinformazione russa

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sono passati ventuno mesi esatti da quando la Russia ha dato il via all’invasione su larga scala dell’Ucraina. Nelle ore successive l’Unione europea ha imposto una serie di sanzioni su diverse entità russe, tra cui le emittenti internazionali Russia Today (RT) e, i principali megafoni internazionalipropaganda del Cremlino, che avevano preparato il terreno e supportavano attivamente l’aggressione. Le loro propaggini europee, tra cui canali televisivi,web multilingua e profili social, sono banditi in Ue da marzo. Ma, nonostante tutto, sono ancora in funzione. Monitorando gli ecosistemicontro-informazione su Telegram, Formiche.net aveva dato conto dell’esistenza di canali minori che diffondevano paro paro i contenuti di RT e. La ...