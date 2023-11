Sindaco di Giulianova rinuncia a risarcimento per intimidazioni e destina fondi alle scuole

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 24 novembre 2023) Teramo - Ildi, Jwan Costantini, ha preso una decisione straordinariando aldi circa 10.000 euro, riconosciuto dal ministero dell'Interno per gli atti intimidatori subiti nel 2023 e sommatosi ai 7.000 euro dello scorso anno. Invece di incassare la somma a titolo personale, Costantini ha scelto dire le risorse a progetti scolastici sulla legalità, trasformando un episodio negativo in un'opportunità di educazione e formazione civica per gli studenti di. Ilè stato vittima di atti intimidatori, verbali violenti e azioni di costrizione fisica nei mesi scorsi, con pesanti ripercussioni psicologiche sulla sua persona e sul nucleo familiare. Pur avendo il diritto di ricevere il, ...