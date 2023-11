Sindacati svedesi in sciopero contro Tesla | fornitore si unisce alla protesta

(Di venerdì 24 novembre 2023) IF Metall, il più grande sindacato manifatturiero, intende ottenere un accordo di contrattazione collettiva per i suoi 130 meccanici. Il titolo non ne risente: +10% in un mese

in sciopero contro Tesla, il fornitore Hydro Extrusions si unisce alla protesta. L'obiettivo è ottenere un accordo di contrattazione collettiva per i dipendenti. Tesla non ha ...

Lungi da tentare di sedare la protesta che, da quasi un mese, infiamma la Svezia (sempre più coesa nel difendere i suoi lavoratori), Elon Musk ha definito 'insane' lo sciopero in atto contro Tesla ...

Il sindacato IF Metall punta a un accordo di contrattazione collettiva per i suoi 130 meccanici. Il titolo non ne risente: +10% in un mese ...