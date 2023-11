Simone Barotti | in anteprima il video di ‘Indivisibili Il Filo Rosso’

Leggi su funweek

(Di venerdì 24 novembre 2023) Indivisibili (IlRosso) è il nuovo singolo di, disponibile dal 24 novembre nei principali store digitali (SI.FI.Record con la produzione di Valerio Ciccarelli – STUDIOVALE). Un brano che si ispira alla leggenda orientale delRosso del destino, secondo cui si è legati alla propria anima gemella attraverso unrosso invisibile ed indistruttibile annodato ai mignoli della mano sinistra. Questo farà in modo, nonostante eventuali difficoltà, di ricongiungere le anime predestinate. Il brano è una pop ballad con accenni al rock ma anche ad un sound anni ’90, segno di una nuova sperimentazione musicale del cantautore romano che propone l’ennesimo crossover di stili. Ilclip, per la regia di Hiago Miscia, vede l’artista immerso in ambienti dove il ...