Sigarette elettroniche e ‘svapo’ | l’appello del Codici agli influencer | “Fate attenzione ai post su queste sigarette | di mezzo c’è la salute dei consumatori”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 novembre 2023) Non si ferma l’azione intrapresa dall’associazioneper tutelare inel settore delle, particolarmente delicato per via delle conseguenze sul piano della. Dopo aver ottenuto una vittoria contro Philip Morris Italia Srl e Smart Evolution Trading Spa per la pubblicità di alcuni prodotti, ora è stata avviata un’iniziativa legale nei confronti di Imperial Brands Italia Srl e Fontem Ventures Bv., il: “Depositato presso il Tribunale di Roma ricorso per ottenere lo stop della campagna pubblicitaria promossa dalle due società” “Abbiamo depositato presso il Tribunale di Roma – afferma l’avvocato Marcello Padovani, legale di– un ...