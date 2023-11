Sicilia | vertenza Wind3-Sintesi | Albano ' Azienda obbligata ad assumere categorie protette'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - L'assessorato regionale al Lavoro dellaha chiesto adi "rispettare l'accordo con il Consorzioche prevede, alla scadenza del 31 dicembre, l'obbligo diil personale appartenente alle, così come indicato dalla legge. Pertanto, la Regione non intende autorizzare una nuova convenzione". "Il percorso intrapreso dagli uffici - dice l'assessore al Lavoro, Nuccia- è stato impegnativo e, dopo diversi approfondimenti giuridici e valutazioni anche di carattere sociale, si è giunti alla conclusione che non ci sono i presupposti per stipulare una nuova convenzione. Abbiamo, inoltre, chiesto l'applicazione della clausola che prevede l'assunzione obbligatoria, da parte di, ...