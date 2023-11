Si uccide ad Agrigento dopo il flop a teatro | la famiglia attacca social

Leggi su agi

(Di venerdì 24 novembre 2023) AGI - Non ha retto ile si è sparato un colpo di pistola. IlPirandello adresta deserto senza neppure uno spettatore alla proiezione: le immagini della sala vuota fanno il giro dei, con feroci critiche, vignette satiriche e polemiche di cui si occupano pure i giornali. Uno degli organizzatori del Festival, l'indomani, si toglie la vita sparandosi un colpo di pistola in testa e lascia un interrogativo terribile a una città che il prossimo anno sarà capitale italiana della cultura. L'uomo è morto24 ore di agonia. A mettere in relazione le due circostanze sono i familiari con una lunga lettera aperta in cui accusano la ferocia dei. "Alberto Re - hanno scritto - era un uomo prima che un padre, un marito e un nonno, un fratello e uno zio, un ...