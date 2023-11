Si guasta la linea elettrice lungo la Formia-Roma | migliaia i pendolari rimasti a piedi

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Pubblicato il 24 Novembre, 2023 Una nuova giornata di stress si prospetta per iche affidano al treno i propri spostamenti nella zona pontina. Trenitalia segnala rallentamenti sulla tratta, a causa di un guasto allaelettrica tra le stazioni di Campoleone e Cisterna di Latina. Intervento Tecnico in Corso Il personale tecnico è al lavoro per risolvere il problema e ripristinare la regolare circolazione il prima possibile. Nel frattempo, i disagi per i passeggeri sono già evidenti, con treni Intercity e Regionali che potrebbero subire ritardi fino a 60 minuti. I treni Regionali potrebbero anche essere soggetti a limitazioni di percorso e cancellazioni. Segnalazioni e Attesa nelle Stazioni I social network si animano di segnalazioni da parte dei passeggeri bloccati nelle stazioni. ...