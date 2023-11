Si è visto tutto | clamoroso incidente hot da Fiorello | cosa va in onda

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023)a luci rosse a Viva Rai2, lo show del mattino di. Nella puntata di venerdì 24 novembre in diretta dal "glass" di Roma, infatti, molti telespettatori sono rimasti sorpresi nel vedere una ballerina senza veli durante una coreografia. Durante un balletto ambientato sul campo da tennis del Foro Italico, infatti, il ballerino fa girare vortimente la partner a cui si alza la gonna. Sotto la quale la ballerina non portava biancheria intima. Dagospia, che ha rilanciato il video incriminato, ricorda che dallo showman siciliano non è la prima volta accade un"vietato ai minori". Circa un anno fa, in una diretta Instagram con le prove generali del suo show Viva Rai2,aveva inquadrato con il telefonino un tablet su cui si era notata una finestra del browser dove ...