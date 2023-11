Sheffield United-Bournemouth sabato 25 novembre 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

De Zerbi, richiamo ufficiale della FA per le frasi sugli arbitri

Il tecnico del Brighton ha evitato una multa - o peggio, una squalifica - per le sue dichiarazioni rilasciate dopo il pareggio in campionato contro lo. Brighton's Italian head coach Roberto De Zerbi reacts ahead of the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Crystal Palace at the American Express ...

De Zerbi: "Contro lo Sheffield United sarà come una finale. Serve l'apporto dei tifosi" La Gazzetta dello Sport

Live Sheffield United - Wolverhampton - Premier League: Punteggi ... Eurosport IT

De Zerbi, richiamo ufficiale della FA per le frasi sugli arbitri

Il tecnico del Brighton ha evitato una multa - o peggio, una squalifica - per le sue dichiarazioni rilasciate dopo il pareggio in campionato contro lo Sheffield United. Brighton's Italian head coach..

La FA contro De Zerbi: "Non mi piace l'80% degli arbitri inglesi"

Le parole dell'allenatore del Brighton gli sono costante un richiamo ufficiale da parte della Football Association.