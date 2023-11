Sguardo vispo e sorriso smagliante | avete riconosciuto questo bimbo? Oggi è la punta di diamante della musica italiana

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 24 novembre 2023)misterioso attualmente vanta una delle voci più celebri e riconoscibilidiscografia: di chi si tratta? Il bambino ritratto inscatto amarcord sembra concentrato su qualcosa al di fuori del campo visivo dell’osservatore, allegramente inconsapevole di essere il soggetto ideale per una tenera foto di famiglia. Nato a Latina nel 1980, egli ha sviluppato in giovane età la passione per la: a soli 5 anni ha infatti ricevuto sotto l’albero di Natale la sua prima tastiera Bontempi, ed in breve tempo ha iniziato a strimpellare sui tasti dello strumento, arrivando a sfornare le sue prime – ed acerbe – composizioni. Ha in seguito cristallizzato le sue esecuzioni casalinghe con un registratore portatile, e due di esse sono state incluse ...